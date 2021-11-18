Устройство для прочистки труб Электромеханическая машина Voll V-Clean 150 20-150ММ для механической и гидродинамической промывки трубопроводов 400ОБ/МИН 49КГ 570ВТ 220В 520х480х670СМ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Устройство для прочистки труб Электромеханическая машина Voll V-Clean 150 20-150ММ для механической и гидродинамической промывки трубопроводов 400ОБ/МИН 49КГ 570ВТ 220В 520х480х670СМ- Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием