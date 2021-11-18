Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внешней прокладки UTP 24AWG медный 4 пары PE черный Cat 5e с несущим тросом -40...+60 ГРАД ЦЕЛЬС NeoMax NM10031

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внешней прокладки UTP 24AWG медный 4 пары PE черный Cat 5e с несущим тросом -40...+60 ГРАД ЦЕЛЬС NeoMax NM10031- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки