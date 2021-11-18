Цена без НДС, руб.
13272,45
Спецификация
Производство бытовых электрических приборов
Характеристики
КЭВ-5П1152Е
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Новгородская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ставропольский край, Нижегородская область, Самарская область, Саратовская область, Тюменская область, Красноярский край, Новосибирская область, Белгородская область, Московская область, Тверская область, Ярославская область, Краснодарский край