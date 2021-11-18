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    Главная / Торговый портал / Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие / Светильник подвесной Loft4You Cage Multi L01136 230В Е27 460х540ММ черный металл кабель 1М Китай
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Светильник подвесной Loft4You Cage Multi L01136 230В Е27 460х540ММ черный металл кабель 1М Китай

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник подвесной Loft4You Cage Multi L01136 230В Е27 460х540ММ черный металл кабель 1М Китай- Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
    3
    Светильник подвесной Loft4You Cage Multi L01136 230В Е27 460х540ММ черный металл кабель 1М Китай

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    Цена
    от 16008
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    Поставщики
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16500
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      16500c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13340
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16008
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Светильник.CAGE MULTI. Артикул: L01136.Диаметр: 46 см. Высота: 54 см. Материал: Металл. Цвет черный. Стиль: Современный, Лофт. Цоколь под лампу: Е27. Длина кабеля 1 м. Производитель:Loft4You/Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      16008c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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