Полуботинки на шнурках женские для регулярной эксплуатации работниками различных отраслей промышленности черные верх-хромовая кожа подошва - однослойный маслобензостойкий полиуретан (ПУ) - легкая, устойчивый к нефтепродуктам и маслам союзка и берцы - нарезные, прошиты одинарными и двойными швами, внешние подблочники пришиты к союзке тройным швом, кант - кожаный, внутри - поролон, который держит форму канта, защищает от боковых ударов, язычок - кожаный, дублированный подкладочным кожаным материалом, является продолжением союзки, подкладка - кожаная, способ крепления - литьевой Пол004 ГОСТ 26167-2005, ТР ТС 017/2011

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Полуботинки на шнурках женские для регулярной эксплуатации работниками различных отраслей промышленности черные верх-хромовая кожа подошва - однослойный маслобензостойкий полиуретан (ПУ) - легкая, устойчивый к нефтепродуктам и маслам союзка и берцы - нарезные, прошиты одинарными и двойными швами, внешние подблочники пришиты к союзке тройным швом, кант - кожаный, внутри - поролон, который держит форму канта, защищает от боковых ударов, язычок - кожаный, дублированный подкладочным кожаным материалом, является продолжением союзки, подкладка - кожаная, способ крепления - литьевой Пол004 ГОСТ 26167-2005, ТР ТС 017/2011- Обувь повседневная с верхом из кожи