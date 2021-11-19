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    Главная / Торговый портал / Станки шлифовальные металлообрабатывающие / Станок вертикально-сверлильный 2Т125 1.5КВТ 380В 1500ОБ/МИН 770х540х2140ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок вертикально-сверлильный 2Т125 1.5КВТ 380В 1500ОБ/МИН 770х540х2140ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок вертикально-сверлильный 2Т125 1.5КВТ 380В 1500ОБ/МИН 770х540х2140ММ- Станки шлифовальные металлообрабатывающие
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    Станок вертикально-сверлильный 2Т125 1.5КВТ 380В 1500ОБ/МИН 770х540х2140ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 707200
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "СПЕЦЭМАЛЬ-ЮГ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      897996
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      897996c НДС
    • ООО "ВЕКТОР-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      711273,33
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      853528
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      853528c НДС
    • ООО "ЛСП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      666666,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      800000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      800000c НДС
    • ООО "ИНВЕСТ-СТАНКО"
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      Цена без НДС, руб.
      647500
      Ставка НДС, %
      20.0
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      777000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      634250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      761100
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      761100c НДС
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      Все товары
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      741750
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      0
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    • ООО "ГК ЛИДЕР"
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      Цена без НДС, руб.
      610000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      732000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      732000c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      600000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      720000
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Краснодарский край, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Волгоградская область, Ставропольский край, Республика Татарстан (Татарстан), Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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      720000c НДС
    • ООО "ТПК "СТАНКООПТИМА"
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      Цена без НДС, руб.
      600000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      720000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      1.5КВТ 380В 1500ОБ/МИН 770х540х2140ММ
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      720000c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      600000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      720000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      720000c НДС
    • ООО "БЕЛСТАНКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      589333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      707200
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      707200c НДС
    • ООО "МТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Волгоградская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Томская область, Воронежская область, Московская область, Республика Коми, Вологодская область, Ленинградская область, Краснодарский край
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