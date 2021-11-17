Кабель силовой с алюминиевой жилой АВВГ 4х120ММ2 мс (м) 1КВ АО "ЗАВОД "ЭНЕРГОКАБЕЛЬ" ЭК000025746

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с алюминиевой жилой АВВГ 4х120ММ2 мс (м) 1КВ АО "ЗАВОД "ЭНЕРГОКАБЕЛЬ" ЭК000025746- Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ