Бумага для плоттеров А0+ без покрытия 80 г/м2 914ммx50м 50.8ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для плоттеров А0+ без покрытия 80 г/м2 914ммx50м 50.8ММ- Бумага для аппаратов и приборов