Выполнение работ по замене искусственной травы на террасе ресторана "Сан-Ремо" в Главном корпусе Курортного комплекса "Надежда"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Выполнение работ по замене искусственной травы на террасе ресторана "Сан-Ремо" в Главном корпусе Курортного комплекса "Надежда"- Работы отделочные декоративные