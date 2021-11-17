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    Главная / Торговый портал / Кабели, провода и шнуры связи / Кабель USB соединительный Siemens LOGO! 6ED1057-1AA01-0BA0 с драйвером для CD-ROM
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель USB соединительный Siemens LOGO! 6ED1057-1AA01-0BA0 с драйвером для CD-ROM

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель USB соединительный Siemens LOGO! 6ED1057-1AA01-0BA0 с драйвером для CD-ROM- Кабели, провода и шнуры связи
    0
    Кабель USB соединительный Siemens LOGO! 6ED1057-1AA01-0BA0 с драйвером для CD-ROM

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 19200
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      43400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      52080
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      52080c НДС
    • ООО "М-ТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27808,49
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      33370,19
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      33370,19c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19200
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      19200c НДС

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