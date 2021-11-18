Перегородка стеклянная с одинарным остеклением 2530ММ заполнение: низ - 210СМ- одинарное прозрачное сырое стекло 5ММ с матовой пленкой полосами, верх - 43СМ - одинарное прозрачное сырое стекло 5ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Перегородка стеклянная с одинарным остеклением 2530ММ заполнение: низ - 210СМ- одинарное прозрачное сырое стекло 5ММ с матовой пленкой полосами, верх - 43СМ - одинарное прозрачное сырое стекло 5ММ- Мебель для офисов и предприятий торговли