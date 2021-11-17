Аппарат для чистки обуви комбинированный Clean Boot XLD-XD 53х34х92СМ 1200ОБ/МИН 220В 22КГ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аппарат для чистки обуви комбинированный Clean Boot XLD-XD 53х34х92СМ 1200ОБ/МИН 220В 22КГ- Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки