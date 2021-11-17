Спецификация
Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
✦ Клавиша легкого переключения Латиница/ Кириллица и быстрого доступа к пунктуации
✦ Удобная клавиатура QWERTY и навигация
✦ Широкий графический экран с предварительным просмотром “полноценной этикетки“
✦ Интерфейс на русском языке
✦ Широкий выбор функций, 7 стилей, 6 видов шрифта, 5 видов оформления
✦ Создание этикеток с фиксированной длиной
✦ Печать до 2 строк как горизонтальная, так и вертикальная
✦ Память на 10 этикеток и возможность использовать сохраненный текст
✦ Высокая скорость печати
✦ Ленты DYMO D1, шириной 6 мм, 9 мм и 12 мм
✦ Пробный картридж с лентой в комплекте
✦ Индикатор заряда батареек
✦ Питание от 6 батареек АА или адаптера (в комплект не входят)
✦ Размеры: 155х165х64 мм, вес 470 гр
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения