Характеристики

✦ Клавиша легкого переключения Латиница/ Кириллица и быстрого доступа к пунктуации ✦ Удобная клавиатура QWERTY и навигация ✦ Широкий графический экран с предварительным просмотром “полноценной этикетки“ ✦ Интерфейс на русском языке ✦ Широкий выбор функций, 7 стилей, 6 видов шрифта, 5 видов оформления ✦ Создание этикеток с фиксированной длиной ✦ Печать до 2 строк как горизонтальная, так и вертикальная ✦ Память на 10 этикеток и возможность использовать сохраненный текст ✦ Высокая скорость печати ✦ Ленты DYMO D1, шириной 6 мм, 9 мм и 12 мм ✦ Пробный картридж с лентой в комплекте ✦ Индикатор заряда батареек ✦ Питание от 6 батареек АА или адаптера (в комплект не входят) ✦ Размеры: 155х165х64 мм, вес 470 гр