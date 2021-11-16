Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 338,81₽
Благоустройство пляжа ремонт и покраска подпорных стен (верхняя часть)
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 483252₽
Благоустройство прудов покрытие площадок декоративным печатным бетоном
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 588426₽
Благоустройство пляжа ремонт и покраска подпорных стен (нижняя часть)
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 305397,2₽
Благоустройство пляжа озеленение, ремонт и покрытие площадок декоративным печатным бетоном
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 331286,67₽
Ремонт фасадов лодочного ангара
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 87478,8₽
Ремонт пергол (пляжных беседок)
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 172681₽
Благоустройство пляжа ремонт металлических ограждений (перил)
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 238108,9₽
Благоустройство пляжа покраска подпорных стен, облицованных профлистами
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 90686,3₽
Благоустройство пляжного комплекса (нижний ярус)
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 139292₽
Благоустройство пляжных сооружений, бун, лодочной
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 157077,5₽
Благоустройство пляжа, дорожной территории, беседок и скамеек
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 128842₽