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    Главная / Торговый портал / Электронагреватели проточные или аккумулирующего типа и погружные кипятильники / Тэн ZSL-316 Harvia для печи Club K13 2670ВТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тэн ZSL-316 Harvia для печи Club K13 2670ВТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тэн ZSL-316 Harvia для печи Club K13 2670ВТ- Электронагреватели проточные или аккумулирующего типа и погружные кипятильники
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    Тэн ZSL-316 Harvia для печи Club K13 2670ВТ

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    Цена
    от 5410,8
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "Армада 51"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4509
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5410,8
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      ТЭН Harvia ZSL-316, 2670 W, для печи Club K13
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Мурманская область
      Подробнее
      5410,8c НДС

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