Кофемашина автоматическая Bosch TES 556M1RU 1.7Л 15БАР 1600ВТ
Машины и приборы для механизации кухонных работ
от 47150₽
Тепловентилятор Electrolux EFH/C-5115 1.5КВТ Керамический нагревательный элемент
Приборы отопительные электрические
Не указана
Конвектор электрический Timberk PS1 RSE 2500 2500ВТ IP24 25М²
Приборы отопительные электрические
Не указана
Пушка тепловая электрическая Ресанта ТЭП-15000К 380В 15КВТ 21.7А 50ГЦ 1700М3/Ч 20.3КГ
Приборы отопительные электрические
от 9950₽
Обогреватель взрывозащищенный РИЗУР-ТЕРМ-М-200-Exd-Т6-230-200-0-0-0-ТБ-У (К) 200ВТ 230В с терморегулятором РИЗУР-ТБ-FT-Exm-(+10/+20)-РИЗУР-КВВН-Exe-М20-0-Н ТУ-3443-003-12189681-2014
Приборы отопительные электрические
от 78000₽
Мясорубка электрическая М-50С 0.55КВТ 500х260х360ММ
Электромясорубки
Не указана
Аппарат высокого давления Hawk NMT1520R 380-400В 200БАР 5.5КВТ 15Л/МИН шланг высокого давления 10М, пистолет высокого давления, струйная трубка, сопло высокого давления, блок включения
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 140000₽
Хлебопечь Panasonic SD-ZB2502BTS
Печи бытовые электрические
Не указана
Водонагреватель электрический накопительный настенный Thermex ERS 150V Silverheart 150Л 1.5КВТ
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
Не указана
Печь микроволновая Airhot 25Л механическое управление 5 483х424х281ММ
Печи микроволновые
Не указана
Электроприбор для отопления Комплект Теплолюкс ProfiMat160-3.0 480ВТ 220В ТУ 3468-120-33006874-2012
Приборы отопительные электрические
от 12388,82₽
Электрочайник Starwind SKG4710 2200ВТ 1.8Л закрытая спираль пластик/стекло черный/прозрачный Китай
Электрочайники
от 1345₽