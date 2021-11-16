Перегородка стеклянная с одинарным остеклением 2250ММ заполнение: 225СМ - одинарное прозрачное сырое стекло 5ММ с матовой пленкой полосами

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Перегородка стеклянная с одинарным остеклением 2250ММ заполнение: 225СМ - одинарное прозрачное сырое стекло 5ММ с матовой пленкой полосами- Мебель для офисов и предприятий торговли