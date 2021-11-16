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    Главная / Торговый портал / Фильтры очистки масла для двигателей внутреннего сгорания / Фильтр масляный путевой А7201886 ГТД ДР59Л ООО "НПЦ"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фильтр масляный путевой А7201886 ГТД ДР59Л ООО "НПЦ"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр масляный путевой А7201886 ГТД ДР59Л ООО "НПЦ"- Фильтры очистки масла для двигателей внутреннего сгорания
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    Фильтр масляный путевой А7201886 ГТД ДР59Л ООО "НПЦ"

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    Цена
    от 10368
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "МИКАЛОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8640
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10368
      Спецификация
      Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10368c НДС

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