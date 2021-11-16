Бумага для тахографа цифрового рулон Pasaco Tacho Digitach 26.5ММ 57ММх8М

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для тахографа цифрового рулон Pasaco Tacho Digitach 26.5ММ 57ММх8М- Бумага для аппаратов и приборов