Шкаф для документов высокий закрытый Gloss Line 9НШ.005.5 800х450х2045ММ Ivory ЛДСП 16ММ ЛДСП 16ММ 4-дверный широкий ООО "Аванс" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов высокий закрытый Gloss Line 9НШ.005.5 800х450х2045ММ Ivory ЛДСП 16ММ ЛДСП 16ММ 4-дверный широкий ООО "Аванс" Россия- Шкафы офисные деревянные
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