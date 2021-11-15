Шкаф для документов низкий широкий со стеклом Style Л.СТ-3.2 778х410х823ММ дуб Наварра ЛДСП 18ММ ЛДСП 22ММ 2-дверный ООО "Гранд" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов низкий широкий со стеклом Style Л.СТ-3.2 778х410х823ММ дуб Наварра ЛДСП 18ММ ЛДСП 22ММ 2-дверный ООО "Гранд" Россия- Шкафы офисные деревянные
3
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.