Шкаф для документов низкий узкий правый закрытый Style Л.СУ-3.1Пр 412х410х828ММ дуб Наварра ЛДСП 18ММ ЛДСП 22ММ 1-дверный ООО "Гранд" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов низкий узкий правый закрытый Style Л.СУ-3.1Пр 412х410х828ММ дуб Наварра ЛДСП 18ММ ЛДСП 22ММ 1-дверный ООО "Гранд" Россия- Шкафы офисные деревянные
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