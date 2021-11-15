Шкаф для документов средний широкий закрытый Style Л.СТ-2.3 778х410х1215ММ дуб Наварра ЛДСП 18ММ ЛДСП 22ММ 2-дверный ООО "Гранд" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов средний широкий закрытый Style Л.СТ-2.3 778х410х1215ММ дуб Наварра ЛДСП 18ММ ЛДСП 22ММ 2-дверный ООО "Гранд" Россия- Шкафы офисные деревянные
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