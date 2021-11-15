Кабель удлинитель USB2.0(USB A(m) - USB A(f)) HAMA H-53725 1.5М Китай

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель удлинитель USB2.0(USB A(m) - USB A(f)) HAMA H-53725 1.5М Китай- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки