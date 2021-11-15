Сумка для ноутбука Hama Seattle Life 17.3" полиэстер фиксаторы для ручек, место для документов, банковских карт и мобильного телефона, плечевой ремень

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сумка для ноутбука Hama Seattle Life 17.3" полиэстер фиксаторы для ручек, место для документов, банковских карт и мобильного телефона, плечевой ремень- Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона