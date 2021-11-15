Папка на кольцах 4 кольца Attache Панорама белая 40ММ 611475
Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
от 249,74₽
Папка на кольцах 4 кольца Bantex 1244-01 синяя 60ММ
Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
от 196₽
Папка на кольцах 4 кольца Bantex 1205 50ММ
Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
от 192₽
Папка на кольцах 4 кольца Bantex 1206 65ММ
Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
Не указана
Папка на кольцах 4 кольца Bantex 1244-04 зеленая 60ММ
Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
Не указана
Папка на кольцах 4 кольца Attache Панорама А4 белая 50ММ
Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
от 177,24₽
Папка на кольцах 4 кольца Attache А4 синяя 42ММ карман на корешке, лицевой и внутренней обложке 34479
Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
от 104,4₽
Папка на кольцах 4 кольца Attache Панорама 86ММ
Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
Не указана
Папка на кольцах 2 кольца Lite А4 0.5ММ синяя 21ММ
Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
от 44₽
Папка на кольцах 2 кольца Комус Шелк синяя 25ММ 328030
Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
от 116,61₽
Папка на кольцах 2 кольца Diamond 25ММ
Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
от 54₽
Папка на кольцах 2 кольца deVENTE А4 красная 25ММ с карманом
Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
от 63,4₽