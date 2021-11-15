Стул для столовой твердое сиденье/твердая спинка Латте СФ-1 525х550х875ММ металл серебристый металлик фанера с пластиком HPL дуб атланта 4.4КГ 120КГ ООО "РИВА" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стул для столовой твердое сиденье/твердая спинка Латте СФ-1 525х550х875ММ металл серебристый металлик фанера с пластиком HPL дуб атланта 4.4КГ 120КГ ООО "РИВА" Россия- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом