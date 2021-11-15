Цена без НДС, руб.
58333,33
Спецификация
Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием
Характеристики
Габаритные размеры 470х430х450 мм
Вес 18 кг.
Тип корпуса: Закрытый
Область печати: 200х200х180мм
Тип стола: с подогревом
Кол-во экструдеров: 1 шт.
Диаметр сопла экструдера 0,35мм
Скорость печати: 50 мм/с
Минимальная толщина слоя: 0,03мм
Максимальная толщина слоя: 0,3мм
Точность позиционирования Х/Y: 4 микрона
Точность позиционирования Z: 10 микрон
Дисплей: графический LCD
Кардридер: встроенный SD
Возможность автономной работы: есть
Технология печати: FDM
Авто калибровка рабочей поверхности: есть по 9-ти точкам (не требует ручной калибровки перед началом печати)
Мощность питания: 600Вт.