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    Главная / Торговый портал / Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов / Профиль F-образный Violent под 3-х ММ композит VIO.950
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Профиль F-образный Violent под 3-х ММ композит VIO.950

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Профиль F-образный Violent под 3-х ММ композит VIO.950- Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
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    Профиль F-образный Violent под 3-х ММ композит VIO.950

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 103,2
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    Единица измерения:
    ПОГ М
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    Поставщики
    • ООО "СК МАСШТАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      219,31
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      219,31
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Профиль F под 3 мм VIO.950
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      219,31c НДС
    • ООО "СПЕЦЭМАЛЬ-ЮГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      86
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      103,2
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      103,2c НДС

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