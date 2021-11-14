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    Главная / Торговый портал / Профили прямоугольные таврового из алюминия или алюминиевых сплавов / Тавр Violent 60х35х6000ММ АД31Т1(22) для навесного вентилируемого фасада VIO.208
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тавр Violent 60х35х6000ММ АД31Т1(22) для навесного вентилируемого фасада VIO.208

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тавр Violent 60х35х6000ММ АД31Т1(22) для навесного вентилируемого фасада VIO.208- Профили прямоугольные таврового из алюминия или алюминиевых сплавов
    2
    Тавр Violent 60х35х6000ММ АД31Т1(22) для навесного вентилируемого фасада VIO.208

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    Цена
    от 168
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    Поставщики
    • ООО "СК МАСШТАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      362,5
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      362,5
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      60*35*6000 АД31Т1(22) VIO.208
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      362,5c НДС
    • ООО "СПЕЦЭМАЛЬ-ЮГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      140
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      168
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      168c НДС

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