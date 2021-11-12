Цена с НДС, руб.
Не указана
Спецификация
Производство компьютеров и периферийного оборудования
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Республика Башкортостан, Оренбургская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Московская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Ленинградская область, Краснодарский край