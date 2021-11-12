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    Главная / Торговый портал / Принтеры / Принтер сублимационный цветная печать Primacy Duplex Expert 53.98х85.6ММ 140КАРТ/Ч 300DPI USB , Ethernet 32МБАЙТ двусторонняя печать
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Принтер сублимационный цветная печать Primacy Duplex Expert 53.98х85.6ММ 140КАРТ/Ч 300DPI USB , Ethernet 32МБАЙТ двусторонняя печать

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Принтер сублимационный цветная печать Primacy Duplex Expert 53.98х85.6ММ 140КАРТ/Ч 300DPI USB , Ethernet 32МБАЙТ двусторонняя печать- Принтеры
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    Принтер сублимационный цветная печать Primacy Duplex Expert 53.98х85.6ММ 140КАРТ/Ч 300DPI USB , Ethernet 32МБАЙТ двусторонняя печать

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 122700
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    Единица измерения:
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      145000
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      20.0
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      174000c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      137000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      137000c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
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      Цена без НДС, руб.
      1
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      Не указана
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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