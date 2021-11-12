Источник бесперебойного питания SPB-U30BS2/R+D1-AKT 88(2U)х440х630ММ с встроенными аккумуляторами для 19 стойки ТУ 3410-008-61938140-2014

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Источник бесперебойного питания SPB-U30BS2/R+D1-AKT 88(2U)х440х630ММ с встроенными аккумуляторами для 19 стойки ТУ 3410-008-61938140-2014- Устройства и блоки питания вычислительных машин