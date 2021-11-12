Проволока стальная оцинкованная скребковая 1770-В-С 1.8ММ в мотках ГОСТ 7372-79
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скребковая ф1,8мм 1770-В-С ГОСТ 7372-79
оцинк., в мотках
Минимальная партия
1
Регионы поставки
Нижегородская область, Саратовская область, Свердловская область, Тюменская область, Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Приморский край, Московская область, Республика Коми, Краснодарский край
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430₽c НДС
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