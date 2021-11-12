Кресло для руководителя Chairman 769 Комбинация TW-11 сетка/поролон/пластик/хром черный синхромеханизм + Sipro-механизм/Газпатрон с подлокотниками, крестовина на роликах

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Chairman 769 Комбинация TW-11 сетка/поролон/пластик/хром черный синхромеханизм + Sipro-механизм/Газпатрон с подлокотниками, крестовина на роликах- Мебель для офисов и предприятий торговли