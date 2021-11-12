Кресло для руководителя Helmi HL-ES07 Resolution экокожа/хромированный металл черное мультиблок подлокотники с накладками из экокожи, крестовина с роликами, с возможностью фиксации в нескольких положениях

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Helmi HL-ES07 Resolution экокожа/хромированный металл черное мультиблок подлокотники с накладками из экокожи, крестовина с роликами, с возможностью фиксации в нескольких положениях- Мебель для офисов и предприятий торговли