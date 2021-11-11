Простыня одноразовая ламинированная 700х2000ММ нетканый материал 40Г/М2 в рулоне 100ШТ с перфорацией применяются в отделениях ЛПУ, в смотровых врачебных кабинетах, клиниках, массажных салонах, spa-салонах ООО "НОВИСЕТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Простыня одноразовая ламинированная 700х2000ММ нетканый материал 40Г/М2 в рулоне 100ШТ с перфорацией применяются в отделениях ЛПУ, в смотровых врачебных кабинетах, клиниках, массажных салонах, spa-салонах ООО "НОВИСЕТ" Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами