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    Главная / Торговый портал / Профили листовые из нелегированной стали / Профиль потолочный Эконом ПП С-образный 60х27 3М оцинкованная сталь
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Профиль потолочный Эконом ПП С-образный 60х27 3М оцинкованная сталь

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Профиль потолочный Эконом ПП С-образный 60х27 3М оцинкованная сталь- Профили листовые из нелегированной стали
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    Профиль потолочный Эконом ПП С-образный 60х27 3М оцинкованная сталь

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 73,56
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • Индивидуальный предприниматель БУЗДОВ АХМЕД МУАЕДОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      180
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      180c НДС
    • ООО "ТЕХСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      143,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      172,6
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      172,6c НДС
    • ООО "СТРОЙПЛАТФОРМА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      99,73
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      119,68
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      600
      Регионы поставки
      Подробнее
      119,68c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      95
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      114
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      114c НДС
    • ООО "АЛЕКС-АВТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      61,30
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      73,56
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      60*27*0.6, Эконом, 12902431, Потолочный профиль
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Оренбургская область
      Подробнее
      73,56c НДС

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