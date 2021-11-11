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    Главная / Торговый портал / Электрополомойки / Машина поломоечная аккумуляторная i-mop Lite 18В 400ВТ 1000М2/Ч 34х43х120СМ 13.2КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Машина поломоечная аккумуляторная i-mop Lite 18В 400ВТ 1000М2/Ч 34х43х120СМ 13.2КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Машина поломоечная аккумуляторная i-mop Lite 18В 400ВТ 1000М2/Ч 34х43х120СМ 13.2КГ- Электрополомойки
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    Машина поломоечная аккумуляторная i-mop Lite 18В 400ВТ 1000М2/Ч 34х43х120СМ 13.2КГ

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    Цена
    от 390000
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "РЕСУРС КОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      325000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      390000
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      390000c НДС

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