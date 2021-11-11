Машина поломоечная аккумуляторная i-mop Lite 18В 400ВТ 1000М2/Ч 34х43х120СМ 13.2КГ
Электрополомойки
от 390000₽
Электромясорубка Bosch MFW 67600 2000ВТ 3.5КГ/МИН
Электромясорубки
от 11490₽
Аппарат высокого давления дизельный Посейдон D12-220-15-IP-L-Th-Reel1 220БАР 9.2КВТ 15Л/МИН 35Л Lifan 12Л.С. 1130х800х1090ММ дизельный нагреватель, насос, шланг 8ММх50М на барабане, 2 трубоочистные форсунки, роторная трубоочистная форсунка, шланг 8ММх15М, пистолет, удлинительное копье, инжектор, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей, форсунка для инжекции химического состава
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
Не указана
Машина кухонная Хлеборезка Atesy Янычар АХМ-300А 380В 0.37КВТ 1050х560х590ММ 45КГ
Машины кухонные универсальные
от 55380,01₽
Мини-мойка Зубр АВД-П225 3000ВТ 0.9Л 225БАР 408Л/Ч
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
от 26217₽
Машина кухонная Блинница Grill Master Ф1БкрЭ 200В 2КВТ 340х360х154ММ 16КГ сталь нержавеющая/чугун деревянная T-образная лопатка для распределения блинного теста
Машины кухонные универсальные
от 12114₽
Пылесос Taski Aero 8 Euro 585ВТ 53ДЕЦИБЕЛ 13Л;ДМ3 424х313х353ММ 6.4КГ 12.5М для сухой уборки 7524247
Пылесосы бытовые
от 18105,6₽
Электромясорубка ROAL SXC-12 0.65ВТ 220В 120КГ/Ч 385х220х430ММ
Электромясорубки
Не указана
Пылесос циклонный Karcher VC 3 Premium 700ВТ 220-240В 76ДЕЦИБЕЛ 0.9Л 388х269х334ММ 4.4КГ белый 7.5М шланг 1.5М, телескопическая удлинительная трубка, фильтр HEPA 13(EN 1822:1988), насадки для пола/мебели/паркета
Пылесосы бытовые
от 12240₽
Электронасос для колодцев вибрационный Ручеек 40М для подъема пресной воды из колодцев и трубчатых скважин ГУП "НЗЭММ" Россия
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
Не указана
Электромясорубка Bosch MFW 66020 500ВТ 4.8КГ 3 диска, реверс
Электромясорубки
от 9840₽
Пылесос Starwind SCV2220 2200ВТ 220В 2.5Л синий/черный 5М без мешка для сбора пыли
Пылесосы бытовые
Не указана