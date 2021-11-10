Скамья уличная со спинкой брус термомодифицированного ясеня/огнебиозащитные пропитка+тонировочный состав с антисептиком/чугун с полимерно-порошковым покрытием 3000х450х450ММ ручная работа, фурнитура: оцинкованная, цвет металлического основания черный

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скамья уличная со спинкой брус термомодифицированного ясеня/огнебиозащитные пропитка+тонировочный состав с антисептиком/чугун с полимерно-порошковым покрытием 3000х450х450ММ ручная работа, фурнитура: оцинкованная, цвет металлического основания черный- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом