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    Главная / Торговый портал / Двери, их коробки и пороги деревянные / Блок дверной Carda 6К-Д31-ДГ-1950-800 массив сосны, МДФ, пленка ПВХ коричневый 1950х800ММ 2 комплекта наличников телескоп, добор телескоп 350 мм, короб телескоп, ручка хром, замок, ключ-вертушка
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Блок дверной Carda 6К-Д31-ДГ-1950-800 массив сосны, МДФ, пленка ПВХ коричневый 1950х800ММ 2 комплекта наличников телескоп, добор телескоп 350 мм, короб телескоп, ручка хром, замок, ключ-вертушка

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Блок дверной Carda 6К-Д31-ДГ-1950-800 массив сосны, МДФ, пленка ПВХ коричневый 1950х800ММ 2 комплекта наличников телескоп, добор телескоп 350 мм, короб телескоп, ручка хром, замок, ключ-вертушка- Двери, их коробки и пороги деревянные
    0
    Блок дверной Carda 6К-Д31-ДГ-1950-800 массив сосны, МДФ, пленка ПВХ коричневый 1950х800ММ 2 комплекта наличников телескоп, добор телескоп 350 мм, короб телескоп, ручка хром, замок, ключ-вертушка

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    КОМПЛ
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    Поставщики
    • ООО "СПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ОГОНЁК ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
      Характеристики
      Блок дверной 6К ДГ, полотно 1950 х 800 мм, массив сосны, МДФ, пленка ПВХ, цвет коричневый, 2 комплекта наличников телескоп, добор телескоп 350 мм, короб телескоп, ручка хром, замок, ключ-вертушка
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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