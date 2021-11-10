Блок дверной Канн ВЕРСАЛЬ ДГ 21х9 массив сосны, МДФ, натуральный шпон сосны орех 2000х800ММ с порогом, 2 комплекта наличников, металлическая защитная накладка на порог, короб с уплотнителями

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Блок дверной Канн ВЕРСАЛЬ ДГ 21х9 массив сосны, МДФ, натуральный шпон сосны орех 2000х800ММ с порогом, 2 комплекта наличников, металлическая защитная накладка на порог, короб с уплотнителями- Двери, их коробки и пороги деревянные