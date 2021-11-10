Сабо женские Leon белые натуральная кожа / полиуретан клеевой закрытые, с ремешком, подкладка с массажным гелем и мемори-пеной, противоскользящая (анти-слип) подошва с амортизацией ТР ТС 017/2011 Сербия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сабо женские Leon белые натуральная кожа / полиуретан клеевой закрытые, с ремешком, подкладка с массажным гелем и мемори-пеной, противоскользящая (анти-слип) подошва с амортизацией ТР ТС 017/2011 Сербия- Обувь повседневная с верхом из кожи