Шкаф лабораторный вытяжной ЛК-1800 ШВ-МЕТ 1845х670х2200/950ММ керамика/сталь серый ООО "СБМ " Россия

Характеристики

Габаритные размеры: 1845x670x2200/950мм Цвет: серый Материал корпуса: сталь Описание материала: Листовая сталь с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия. Рабочая поверхность: керамика Описание рабочей поверхности: Керамика представляет собой керамогранит, устойчивый к воздействию высоких температур и влажности. Не изменяет структуру при воздействии большинства кислот и щелочей. Используемый керамогранит представляет собой плитку размерами 300х300 мм, которая клеится на фанеру толщиной 15 мм (в вытяжных фанера не используется). Цвет плитки светло-серый. Швы заполнены специальной химически стойкой мастикой.