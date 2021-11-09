Патрон сверлильный с ключом ПС-13 В16 1.5-13ММ
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 540₽
Оборудование специальное Маркиратор интегрируемый ударно-точечный SIC Marking e10 i141
Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла
Не указана
Патрон сверлильный ключевой с ключом в комплекте Зубр В16 станочный 3-16ММ 29084-16_z01
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 1200₽
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 800 мм; Диаметр обработки над суппортом - 450 мм РМЦ - 5000 мм СА750С50Ф4К ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1265 мм; Диаметр обработки над суппортом - 860 мм РМЦ - 10000 мм СА1250С100Ф4 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок универсально-заточный Приспособление ВЗ-318.П26 для заточки инструмента по спирали
Станки заточные металлообрабатывающие
от 400800₽
Пресс гидравлический ПГП-50 700х1200х1800ММ 150ММ 1.1КВТ 400КГ
Прессы гидравлические
Не указана
Станок точильный Sturm BG6017S для заточки сверл
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок универсально-заточный RWS ТС-150/250 для сухой заточки инструментов 250ВТ 23064
Станки заточные металлообрабатывающие
Не указана
Диск 1А62Г.23.16Г для токарно-винторезного станка 1В62Г, 16В20
Станки токарные металлорежущие
от 2050₽
Станок Proma E-2020F/400
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Ножницы Gardena Classic пластик/металл голубой/оранжевый для травы 370ММ 08730-20.000.00
Ножницы механические металлообрабатывающие
от 1186,8₽