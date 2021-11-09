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    Главная / Торговый портал / Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие / Станок токарный карусельный 1516Ф1 630ММ 5...1800ММ/МИН 3170х3030х4100ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок токарный карусельный 1516Ф1 630ММ 5...1800ММ/МИН 3170х3030х4100ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок токарный карусельный 1516Ф1 630ММ 5...1800ММ/МИН 3170х3030х4100ММ- Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие
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    Станок токарный карусельный 1516Ф1 630ММ 5...1800ММ/МИН 3170х3030х4100ММ

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    Поставщики
    • ИП Данилов А.И.
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      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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