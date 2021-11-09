Пресс кривошипный обрезной КБ9534 250Т для обрезки поковок 3260х2970х5180ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пресс кривошипный обрезной КБ9534 250Т для обрезки поковок 3260х2970х5180ММ- Прессы для обработки металлов, не включенные в другие группировки