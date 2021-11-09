Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Прессы для обработки металлов, не включенные в другие группировки / Пресс кривошипный обрезной КБ9534 250Т для обрезки поковок 3260х2970х5180ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пресс кривошипный обрезной КБ9534 250Т для обрезки поковок 3260х2970х5180ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пресс кривошипный обрезной КБ9534 250Т для обрезки поковок 3260х2970х5180ММ- Прессы для обработки металлов, не включенные в другие группировки
    1
    Пресс кривошипный обрезной КБ9534 250Т для обрезки поковок 3260х2970х5180ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ИП Данилов А.И.
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Усилие 250 тонн.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Пресс гидравлический ручной Сорокин 7.12 700х700х1660ММ 180ММ 74КГ
    Прессы гидравлические
    от 24700
    В корзину
    Пресс гидравлический листоштамповочный П5050-ЛШП.0,8 820ММ 94000КГ ЗАО ПК "СТАНКОПРЕСС" Россия
    Прессы гидравлические
    Не указана
    В корзину
    Пресс гидравлический C-образный 100 300ММ 8.5мм/с 8000КГ ООО "ИНТЕРМАШ" Россия
    Прессы гидравлические
    Не указана
    В корзину
    Пресс гидравлический листоштамповочный П5100-ЛШП.1,6х0,8 1600х800ММ 160000КГ ЗАО ПК "СТАНКОПРЕСС" Россия
    Прессы гидравлические
    Не указана
    В корзину
    Пресс гидравлический настольный КС-125 140ММ
    Прессы гидравлические
    от 39204
    В корзину
    Пресс гидравлический для технологических процессов ДГ0542Н 326АТТ Для прессования высокоточных огнеупорных изделий из динаса, шамота, пека, доломита, химических, пластиковых соединений и других материалов. ПАО "Тяжстанкогидропресс" Россия
    Прессы гидравлические
    Не указана
    В корзину
    Пресс гидравлический автономный SHTOK ПГ-70К 4.5Т для опрессовки медных и алюминиевых наконечников 4-70ММ2 1.2КГ
    Прессы гидравлические
    от 8714,52
    В корзину
    Пресс гидравлический C-образный 100P 500ММ 8.5мм/с 8150КГ ООО "ИНТЕРМАШ" Россия
    Прессы гидравлические
    Не указана
    В корзину
    Пресс гидравлический ПГП-50 700х1200х1800ММ 150ММ 1.1КВТ 400КГ
    Прессы гидравлические
    Не указана
    В корзину
    Пресс гидравлический листоштамповочный П5200-ЛШП.3,0х1,2 3000х1200ММ 430000КГ ЗАО ПК "СТАНКОПРЕСС" Россия
    Прессы гидравлические
    Не указана
    В корзину
    Пресс гидравлический гаражный Р-342М
    Прессы гидравлические
    от 187000
    В корзину
    Штамп вырубной К-011/ШКВ для квадратного знака 200х100х100ММ сталь 9ХС ООО НПО Эльгард Россия
    Машины и молоты штамповочные
    Не указана
    В корзину
    Позвонить