Пресс кривошипный обрезной КБ9534 250Т для обрезки поковок 3260х2970х5180ММ
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пресс кривошипный обрезной КБ9534 250Т для обрезки поковок 3260х2970х5180ММ- Прессы для обработки металлов, не включенные в другие группировки
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