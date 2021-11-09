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    Главная / Торговый портал / Прессы для обработки металлов, не включенные в другие группировки / Пресс кривошипный горячештамповочный К8544 2500Т для производства поковок 5350х4680х6400ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пресс кривошипный горячештамповочный К8544 2500Т для производства поковок 5350х4680х6400ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пресс кривошипный горячештамповочный К8544 2500Т для производства поковок 5350х4680х6400ММ- Прессы для обработки металлов, не включенные в другие группировки
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    Пресс кривошипный горячештамповочный К8544 2500Т для производства поковок 5350х4680х6400ММ

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    Поставщики
    • ИП Данилов А.И.
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      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Усилие 2500 тн.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      Не указана

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