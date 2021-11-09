Пресс кривошипный горячештамповочный К8544 2500Т для производства поковок 5350х4680х6400ММ
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пресс кривошипный горячештамповочный К8544 2500Т для производства поковок 5350х4680х6400ММ- Прессы для обработки металлов, не включенные в другие группировки
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Пресс гидравлический для технологических процессов ДГ0542Н 326АТТ Для прессования высокоточных огнеупорных изделий из динаса, шамота, пека, доломита, химических, пластиковых соединений и других материалов. ПАО "Тяжстанкогидропресс" Россия
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