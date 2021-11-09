Пресс кривошипный горячештамповочный К8544 2500Т для производства поковок 5350х4680х6400ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пресс кривошипный горячештамповочный К8544 2500Т для производства поковок 5350х4680х6400ММ- Прессы для обработки металлов, не включенные в другие группировки