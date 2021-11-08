Стул для дома твердое сиденье/твердая спинка PEDRALI Babila 540х500х800ММ сталь песочный пластик песочный 5.6КГ на полозьях 2740 SA

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стул для дома твердое сиденье/твердая спинка PEDRALI Babila 540х500х800ММ сталь песочный пластик песочный 5.6КГ на полозьях 2740 SA- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом