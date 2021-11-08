Аппарат пускорегулирующий независимый Galad 1К400ДНаТ46-008УХЛ1 IP54 УХЛ1 220В 400ВТ с ИЗУ 01545 ТУ ИЖЯН.675832.330 ТУ, RU Д-RU.ME15.B00001

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аппарат пускорегулирующий независимый Galad 1К400ДНаТ46-008УХЛ1 IP54 УХЛ1 220В 400ВТ с ИЗУ 01545 ТУ ИЖЯН.675832.330 ТУ, RU Д-RU.ME15.B00001- Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки