Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Торговая марка: Karcher
Подробные характеристики
Тип пылесоса: профессиональный
Тип уборки: сухая
Тип пылесборника: мешок
Емкость пылесборника: 5.5 литр
Мощность потребления: 850 вт
Цвет: серый
Диаметр всасывающего шланга: 35
Уровень шума: 65 дб
Длина сетевого шнура: 12 метр
Турбощетка в комплекте: Нет
Управление мощностью на рукоятке: Да
Розетка для электроинструмента: Нет
Индикация заполнения пылесборника: Нет
Вес: 9.5 кг
Гарантийный срок: 24 мес
Страна происхождения: Германия