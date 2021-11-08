Шкаф для документов колонка закрытый Агат АЯ-17 400х400х1910ММ ясень шимо ЛДСП ЛДСП ПВХ 4 полки 1-дверный двери распашные Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов колонка закрытый Агат АЯ-17 400х400х1910ММ ясень шимо ЛДСП ЛДСП ПВХ 4 полки 1-дверный двери распашные Россия- Шкафы офисные деревянные
25
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Коллекция: Мебель для персонала Агат
Подробные характеристики
Тип: шкаф
Цвет покрытия: ясень шимо
Высота: 1910 мм
Ширина: 400 мм
Глубина: 400 мм
Материал: ЛДСП
Материал кромки: ПВX
Материал дверей: ЛДСП
Количество полок (шт): 4
Замок: Нет
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения: Россия