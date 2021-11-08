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    Главная / Торговый портал / Распылители / Краскораспылитель пневматический HVLP Зубр КПЭ-350 220В 1.8ММ краскопульт 1ШТ, стакан для измерения вязкости 1ШТ, руководство по эксплуатации 1ШТ 800МЛ 260х120х230ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Краскораспылитель пневматический HVLP Зубр КПЭ-350 220В 1.8ММ краскопульт 1ШТ, стакан для измерения вязкости 1ШТ, руководство по эксплуатации 1ШТ 800МЛ 260х120х230ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Краскораспылитель пневматический HVLP Зубр КПЭ-350 220В 1.8ММ краскопульт 1ШТ, стакан для измерения вязкости 1ШТ, руководство по эксплуатации 1ШТ 800МЛ 260х120х230ММ- Распылители
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    Краскораспылитель пневматический HVLP Зубр КПЭ-350 220В 1.8ММ краскопульт 1ШТ, стакан для измерения вязкости 1ШТ, руководство по эксплуатации 1ШТ 800МЛ 260х120х230ММ

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    Цена
    от 8980
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ТРИФОНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8980
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      8980
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Артикул КПЭ-350 Тип краскопульта компрессорный Принцип распыления HVLP Мощность, Вт 350 Макс. расход, мл/мин 700 Маск. вязкость (DIN), сек 60 Емкость бака, л 0.8 Диаметр сопла, мм 1.8 Плавная регулировка расхода есть Регулировка формы сопла есть Раздельная конструкция нет Напряжение, В/Гц 220±10% /50 Габариты, см 26x12x23 Масса изделия, кг 1.2 Масса в упаковке, кг 1.6 Комплектация Краскопульт 1 Стакан для измерения вязкости 1 Руководство по эксплуатации
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      8980c НДС

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