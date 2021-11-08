Спецификация
Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
Характеристики
Артикул КПЭ-350
Тип краскопульта компрессорный
Принцип распыления HVLP
Мощность, Вт 350
Макс. расход, мл/мин 700
Маск. вязкость (DIN), сек 60
Емкость бака, л 0.8
Диаметр сопла, мм 1.8
Плавная регулировка расхода есть
Регулировка формы сопла есть
Раздельная конструкция нет
Напряжение, В/Гц 220±10% /50
Габариты, см 26x12x23
Масса изделия, кг 1.2
Масса в упаковке, кг 1.6
Комплектация
Краскопульт 1
Стакан для измерения вязкости 1
Руководство по эксплуатации
Регионы поставки
Краснодарский край