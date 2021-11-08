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Спецификация
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Набор «COVID-19 Сoronavirus Kit for PCR Аnalysis of Nucleic Acids» Предназначен для экс-тракции и качественного определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека методом ОТ-ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной де-текцией в режиме «реального времени», в качестве основного средства этиологической лабо-раторной диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) путем выявления РНК SARS-CoV-2 с помощью метода амплификации нуклеиновых кислот (МАНК)
Состав набора:
I. Набор для экстракции и изоляции вирусных нуклеиновых кислот, в составе:
1. Адсорбционная колонка – 50 шт;
2. Пробирка для пробы – 50 шт;
3. Лизирующий раствор – 1 фл.;
4. Промывочный раствор 1 – 1 фл.;
5. Промывочный раствор 2 –1 фл.;
6. Элюирующий раствор - 1 фл.;
II. Набор для определения РНК коронавируса COVID-19 методом ОТ-ПЦР, в составе:
1. Реакционный раствор – 1 фл.;
2. Ферментная смесь – 1 фл.;
3. Отрицательный контроль – 1 фл.;
4. Положительный контроль – 1 фл.;
III. Инструкция по применению - 1 шт.